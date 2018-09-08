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Матвиенко проводит переговоры с Ким Чен Ыном

Политика

Спикер Совета Федерации должна передать лидеру КНДР личное письмо от Владимира Путина

Матвиенко проводит переговоры с Ким Чен Ыном
Joseph Ferris III
Демонстрация Трудовой Партии Кореи 2012

Пхеньян, 8 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Марий Эл).

Журналисты обратили внимание, что во время посещения российской делегацией детского сада в Пхеньяне Матвиенко там не было. Косачев, который входит в состав российской делегации, пояснил, что в настоящее время Матвинеко проводит переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним», — рассказал Косачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация была приглашена на масштабные празднования 70-летия годовщины образования КНДР. Возглавляет делегацию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом президент России Владимир Путин поручил Матвиенко передать личное письмо лидеру КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко: народ КНДР развивается и достигает успехов, несмотря на санкции

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