Матвиенко проводит переговоры с Ким Чен Ыном

Пхеньян, , 10:07 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Марий Эл).

Журналисты обратили внимание, что во время посещения российской делегацией детского сада в Пхеньяне Матвиенко там не было. Косачев, который входит в состав российской делегации, пояснил, что в настоящее время Матвинеко проводит переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним», — рассказал Косачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация была приглашена на масштабные празднования 70-летия годовщины образования КНДР. Возглавляет делегацию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом президент России Владимир Путин поручил Матвиенко передать личное письмо лидеру КНДР.

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