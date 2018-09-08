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Матвиенко: народ КНДР развивается и достигает успехов, несмотря на санкции

Политика

«Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны», — заявила Валентина Матвиенко

Матвиенко: народ КНДР развивается и достигает успехов, несмотря на санкции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 8 сентября 2018, 09:51 — REGNUM  Свое уважение народу КНДР, обеспечивающему развитие несмотря на санкции, выразила Глава Совета Федераций России Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Пхеньяне, 8 сентября на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

«Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны», — заявила Валентина Матвиенко.

Также председатель Совета Федераций России отметила, что со времени её последнего визита в столицу КНДР в 2005-ом году, город значительно изменился. В нем, по мнению Матвиенко, «под руководством глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына» появились новые кварталы и развилась инфраструктура города.

Отметим, официальный визит Валентины Матвиенко начался вечером 7-го сентября и продлится до 10-го сентября. В поездке председателя Совета Федерации России сопровождает ряд комитетов палаты.

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