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В Красноярске выбирают депутатов горсовета

Политика

В Красноярском крае в единый день голосования также выберут губернатора

Красноярск, 9 сентября 2018, 04:04 — REGNUM  В столице Красноярского края — городе Красноярске — 9 сентября 2018 года выбирают депутатов горсовета.

Согласно Уставу Красноярска, выборы проводятся на основе смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системы. Организацию и проведение выборов обеспечивает городская избирательная комиссия, формируемая горсоветом на постоянной основе.

Напомним, горсовет Красноярска пятого созыва состоял из 36 депутатов, избранных в 2013 году.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также в единый день голосования в Красноярском крае пройдут выборы губернатора и дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания.

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Выборы депутатов городского совета Красноярска в 2018 году
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