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Трамп заявил о новых торговых санкциях против Китая на 267 млрд долларов

Политика

Ранее администрация президента Трампа ввела 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров общей суммой на 50 миллиардов долларов

Трамп заявил о новых торговых санкциях против Китая на 267 млрд долларов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 8 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести санкции в отношении китайских товаров на сумму 267 миллиардов долларов в дополнение к предлагаемым Белым домом санкциям на 200 миллиардам долларов. Его слова 8 сентября приводит издание Bloomberg.

Как сообщает издание, Трамп заявил 7 сентября журналистам на на Air Force One, что реализация торговых санкций в отношении Китая на 200 миллиардов долларов «состоится очень скоро». Кроме этого президент США добавил, что: «Я ненавижу это делать, но за этим стоит еще 267 миллиардов долларов (торговых антикитайских санкций — прим. ред.), готовых подойти в кратчайшие сроки, если я [этого] захочу».

Отметим, ранее администрация президента Трампа ввела 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров общей суммой на 50 миллиардов долларов. На что официальный Пекин незамедлительно ответил аналогичными тарифами по отношению к американскому импорту на такую же сумму.

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Торговая война между Китаем и США
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