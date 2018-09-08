Российская эскадра в Средиземном море проводит учения

Москва, , 09:28 — REGNUM Российские боевые корабли из состава Средиземноморской эскадры провели учения. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба задействованной в учениях группировки кораблей капитана 1-го ранга Андрея Солошина.

В ходе учений боевые корабли поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-600 — при отражении атаки подводных лодок условного противника.

«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — рассказал капитан 1-го ранга Солошин.

За учениями наблюдали боевые корабли военного блока НАТО. В частности, фрегат из Нидерландов «Де Рюйтер».

Стоит отметить, что Средиземноморская эскадра ВМФ России проводит учения в непростой обстановке — в последние недели военный блок НАТО стягивает в Восточное Средиземноморье множество боевых кораблей и подводных лодок. Так, США направили к берегам Сирии как минимум три атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк».