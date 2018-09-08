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Трамп заявил, что заснул, слушая выступление Обамы

Политика

Обама призвал американцев голосовать против республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, отметив, что при Трампе Америка стала «ненормальной»

Трамп заявил, что заснул, слушая выступление Обамы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трамп и Обама

Вашингтон, 8 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что заснул во время выступления экс-президента Барака Обамы, сообщает 7 сентября The Hill.

Дональд Трамп рассказал, что заснул во время трансляции выступления бывшего американского президента Барака Обамы в Университете Иллинойса.

«Я обнаружил, что он очень хорош. Очень хорош для сна», — заявил Трамп.

В своей речи Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа, заявив, что нынешний президент США подрывает демократические принципы. Обама призвал американцев голосовать против республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, отметив, что при Трампе Америка стала «ненормальной».

Отметим, что в ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых переизберут Палату представителей Конгресса США, а также 35 сенаторов из 100.

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Выборы в США
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