Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Рак простаты последней степени диагностирован медиками у советского химика Вила Мирзаянова, считающегося одним из создателей отравляющих веществ типа «Новичок». Об этом химик 8 сентября сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Мирзаянова, после обнаружения рака простаты его начали лечить внутривенной гормональной терапией, цель которой — препятствие доступа тестостерона к раковым клеткам для того, чтобы лишить эти клетки источника энергии. Такая терапия, как пишет химик, позволит снизить количество раковых клеток до уровня 5%, с чем люди живут ещё от 15 до 25 лет.

Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия. Эмигрировал в США в 1995 году и опубликовал в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества «Новичок». Считается западными СМИ одним из создателей данного токсина.

Отметим, что 4 марта в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены, предположительно, веществом данного класса. После чего официальный Лондон обвинил в отравлении Москву — ввиду того, что «Новичок» якобы разрабатывался в СССР. При этом факты того, что ни в одном из советских отчетов нет данных о разработке «Новичка», а с 1987 года в СССР все разработки химического оружия были остановлены, игнорируются.