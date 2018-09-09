Забайкалье выбирает депутатов в региональный парламент

Чита, , 02:06 — REGNUM В Забайкалье сегодня, 9 сентября, в Единый день голосования, начались выборы депутатов в краевое Законодательное собрание. Свои кандидатуры на них выдвинули 489 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в соответствии с Уставом Забайкальского края, в Законодательное собрание Забайкальского края входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам. По данным регионального избиркома, своих представителей выдвинули практически все имеющиеся в регионе политсилы.

Также жителям региона предстоит принять участие в 69 кампаниях по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Космонавт, гинеколог, чабан: кто станет «паровозом» на выборах в Забайкалье