Лондон, , 08:50 — REGNUM Британские СМИ продолжают тиражировать недостоверную информацию о российских гражданах, якобы причастных к покушению на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию. Газета Daily Telegraph утверждает, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала главными подозреваемыми в деле Скрипалей, много раз посещали Евросоюз и особенно часто — Женеву.

По данным издания, Боширов и Петров около трёх десятков раз летали в Евросоюз. Перед инцидентом в Солсбери они чаще всего посещали Женеву, в том числе в тот период, когда там проходили переговоры по Сирии.

Утверждается, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года были куплены билеты на девять рейсов в Женеву и обратно.

Кроме того, Петров и Боширов бывали в Париже, Бергамо, Амстердаме и других европейских городах.

Чаще всего Петров и Боширов пользовались услугами авиакомпании «Аэрофлот». Иногда летали на самолетах Air France и KLM.

Якобы после покушения на Скрипалей паспорта на имена Петрова и Боширова больше не использовались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме фотографий двух мужчин и голословных обвинений в адрес неких Петрова и Боширова Лондон так и не предоставил российским властям каких-либо реальных доказательств причастности к покушению на Скрипалей.