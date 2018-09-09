Выборы губернатора начались в Красноярском крае

Красноярск, , 04:02 — REGNUM Жители Красноярского края в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — выбирают губернатора.

На территории края открылись более 2 тысяч избирательных участков. За кресло губернатора поборются три человека — Егор Бондаренко (ЛДПР), Александр Лымпио («Справедливая Россия»), Александр Усс («Единая Россия»).

Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, для голосования на выборах губернатора изготовлено 2 071 160 избирательных бюллетеней, в том числе 728 740 штук — для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Красноярском крае также состоятся дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания, выборы в органы местного самоуправления.