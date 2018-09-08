СМИ: К Депардье в Пхеньяне относятся лучше, чем к журналистам

Пхеньян, , 09:04 — REGNUM Актера Жерара Депардье в северокорейской столице приняли лучше, чем корреспондентов международных изданий, сообщил журналист Globe and Mail 7 сентября в Twitter.

Корреспондент Globe and Mail Натан ВандерКлипп отметил, что французского актера Жерара Депардье в Пхеньяне встречают гораздо лучше, чем представителей СМИ.

«Хорошо быть Жераром Депардье в Пхеньяне. Ваш маршрут готовят заранее, в отличие от представителей СМИ», — заявил ВандерКлипп.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Жерар Депардье был замечен журналистами в одной из гостиниц Пхеньяна. Предполагается, что актер прибыл в КНДР на торжества по случаю 70-летия провозглашения республики.