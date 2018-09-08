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СМИ: К Депардье в Пхеньяне относятся лучше, чем к журналистам

Политика

7 сентября Жерар Депардье был замечен журналистами в одной из гостиниц Пхеньяна

СМИ: К Депардье в Пхеньяне относятся лучше, чем к журналистам
thierry ehrmann
Жерар Депардье

Пхеньян, 8 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  Актера Жерара Депардье в северокорейской столице приняли лучше, чем корреспондентов международных изданий, сообщил журналист Globe and Mail 7 сентября в Twitter.

Корреспондент Globe and Mail Натан ВандерКлипп отметил, что французского актера Жерара Депардье в Пхеньяне встречают гораздо лучше, чем представителей СМИ.

«Хорошо быть Жераром Депардье в Пхеньяне. Ваш маршрут готовят заранее, в отличие от представителей СМИ», — заявил ВандерКлипп.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Жерар Депардье был замечен журналистами в одной из гостиниц Пхеньяна. Предполагается, что актер прибыл в КНДР на торжества по случаю 70-летия провозглашения республики.

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