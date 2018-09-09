В Иркутской области выбирают новый состав регионального парламента

Иркутск, , 03:08 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 9 сентября, стартовали выборы депутатов в региональное Законодательное собрание. Их организацией занимаются 45 территориальных избиркомов, три окружных комиссии, а также 1916 участковых комиссий. С 8:00 местного времени открылись все избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно Уставу, Заксобрание Иркутской области формируется по смешанному принципу: 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам.

Организация и проведение избирательной кампании обойдётся бюджету в 259 млн 800 тыс. рублей. Из новшеств избирательной кампании — перенос на региональный уровень системы «Мобильный избиратель» (впервые она применялась на президентских выборах).

Напомним, с начала 2018 года численность избирателей Приангарья сократилась более чем на 5,5 тыс. человек. Так, если на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 865 247 избирателей, то по состоянию на 1 июля — только 1 859 573 избирателя.

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Помимо выборов в областной парламент, 9 сентября 2018 года в Иркутской области должны состоятся 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра. Претендентами стали 796 кандидатов.

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