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Большие муниципальные выборы начались в Республике Алтай

Политика

Должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов

Горно-Алтайск, 9 сентября 2018, 04:03 — REGNUM  В Республике Алтай сегодня, 9 сентября, проводятся выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. С 8:00 местного времени открылись все избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жителям региона (в Республике Алтай проживают 159 195 избирателей) предстоит определиться с новым составом более сотни органов местного самоуправления для в более чем 80 муниципальных образований. По итогам выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов, в том числе 170 мандатов во всех районных советах депутатов (за исключением Усть-Коксинского, где состав представительного органа сформирован на выборах 10 сентября 2017 года).

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Муниципальные выборы в Республике Алтай 9 сентября 2018 года
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