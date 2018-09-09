Большие муниципальные выборы начались в Республике Алтай

Горно-Алтайск, , 04:03 — REGNUM В Республике Алтай сегодня, 9 сентября, проводятся выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. С 8:00 местного времени открылись все избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жителям региона (в Республике Алтай проживают 159 195 избирателей) предстоит определиться с новым составом более сотни органов местного самоуправления для в более чем 80 муниципальных образований. По итогам выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов, в том числе 170 мандатов во всех районных советах депутатов (за исключением Усть-Коксинского, где состав представительного органа сформирован на выборах 10 сентября 2017 года).