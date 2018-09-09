В Алтайском крае выбирают губернатора

Барнаул, , 04:04 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 9 сентября, с 8:00 местного времени открылись все избирательные участки и начались досрочные выборы губернатора Алтайского края. Необходимость в их проведении возникла после скоропостижной отставки Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избирателям (их количество, по данным Алтайизбиркома, составляет 1,8 миллиона человек) предстоит сделать свой выбор из четырёх зарегистрированных кандидатов. Это врио губернатора, бывший красноярский чиновник Виктор Томенко, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания Владимир Семёнов (ЛДПР) и Людмила Суслова («Справедливая Россия»), а также предприниматель Андрей Крылов («Партия Роста»).

Напомним, в соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, правом на выдвижение кандидата обладают только избирательные объединения — политические партии, имеющие в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, а также их региональные отделения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Также в регионе пройдёт ряд муниципальных избирательных компаний. На выборы регион потратит 350 миллионов рублей.