В Омской области выбирают губернатора

Омск, , 05:00 — REGNUM Жители Омской области сегодня, 9 сентября, выбирают губернатора региона.

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, всего 9 сентября в регионе пройдут 29 избирательных кампаний. Помимо досрочных выборов губернатора, это выборы в органы местного самоуправления 17 районов Омской области.

Всего на территории региона сформировано 1 746 избирательных участков, из них в Омске — 451. Кроме того, будут работать 28 временных избирательных участков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за пост главы региона поборются Александр Бурков (самовыдвижение), Антон Дрязгов («Партия роста»), Алексей Ложкин (ЛДПР), Анатолий Соловьёв (самовыдвижение).

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