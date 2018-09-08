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CNN: На «угрозы» России в Сирии США ответили военными учениями

Политика

Учения проходят в районе Эт-Танф

Вашингтон, 8 сентября 2018, 07:19 — REGNUM  Военные учения американских войск и их союзников на юго-востоке Сирийской Арабской Республике являются «ответом» на предостережения российских военных. Об этом накануне, 7 сентября, сообщает телеканал CNN.

Напомним, накануне CNN сообщил, что российские военные якобы начиная с 1 сентября дважды уведомляли США о готовности атаковать зону, контролируемую американскими военными в Сирии. Российская сторона уверена в том, что на этой территории находятся многочисленные отряды боевиков, которые покрываются США.

В связи с этим американское командование приняло решение о проведении учений в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией, чтобы продемонстрировать российским и сирийским военным свою боеготовность.

Войска отработают оперативное развертывание сил, наземную и воздушную атаку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Сирии заявило о намерении Дамаска освободить от террористов провинции Идлиб — единственный крупный регион в Сирии, который всё ещё контролируют террористы.

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Война в Сирии
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