CNN: На «угрозы» России в Сирии США ответили военными учениями

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Военные учения американских войск и их союзников на юго-востоке Сирийской Арабской Республике являются «ответом» на предостережения российских военных. Об этом накануне, 7 сентября, сообщает телеканал CNN.

Напомним, накануне CNN сообщил, что российские военные якобы начиная с 1 сентября дважды уведомляли США о готовности атаковать зону, контролируемую американскими военными в Сирии. Российская сторона уверена в том, что на этой территории находятся многочисленные отряды боевиков, которые покрываются США.

В связи с этим американское командование приняло решение о проведении учений в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией, чтобы продемонстрировать российским и сирийским военным свою боеготовность.

Войска отработают оперативное развертывание сил, наземную и воздушную атаку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Сирии заявило о намерении Дамаска освободить от террористов провинции Идлиб — единственный крупный регион в Сирии, который всё ещё контролируют террористы.