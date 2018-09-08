Украинский экс-министр транспорта: Украина пробила дно по всем скандалам

Киев, , 07:21 — REGNUM О том, что Украина пробила дно по всем позорам и скандалам, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала «112-Украина», комментируя слова спикера Верховной рады Парубия об Адольфе Гитлере.

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам», — сказал бывший министр транспорта и связи Украины. По словам Евгения Червоненко, после такого рода заявлений в любой стране было бы не только моральное осуждение, которое повлекло бы за собой отставку высказавшегося в этом ключе политика, но и его уголовное преследование.

Также Евгений Червоненко отметил, что отсутствие такой реакции на Украине — это следствие героизации Киевом как деятельности украинской дивизии СС «Галичина», так и нацизма в целом.

Отметим, ранее спикер Верховной рады Украины Андрий Парубий назвал Адольфа Гитлера «самым большим демократом» в эфире одного из телеканалов страны. Кроме этого Парубий заявил, что занимался изучением прямой демократии «на научном уровне» и предложил не забывать «вклад» вождя третьего рейха в развитие демократии.