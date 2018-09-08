США и еще 11 стран Европы обсудили, как им сдерживать Россию

Осло, , 05:48 — REGNUM В Осло (Норвегия) прошла конференция с участием представителей военных ведомств из США и 11 стран Европы, сообщает пресс-служба Пентагона.

Основной темой обсуждения на конференции были планы по «сдерживанию российской агрессии». Также участники обсудили военное сотрудничество для поддержания стабильности в Европе.

Помимо американских военных, в конференции приняли участие представители Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что большая часть военных расходов США и стран НАТО направлена на противодействие России в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что заявления стран — участников НАТО в связи с проведением Россией учений «Восток-2018» являются попыткой найти «российскую угрозу» там, где ее нет.

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