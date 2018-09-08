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СМИ: Подозреваемые в «отравлении Скрипалей» часто летали в Женеву

Политика

Следователи пытаются понять — зачем?

Лондон, 8 сентября 2018, 05:25 — REGNUM  Двое подозреваемых в причастности к якобы отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых британские власти считают гражданами России, с сентября 2016 по март 2018 года регулярно летали в Женеву, сообщает британское издание The Daily Telegraph.

По словам некоего источника в правительстве Великобритании, следствие настойчиво пытается установить контакты подозреваемых в Женеве, так как, по их мнению, эта информация имеет ключевое значение для расследования. Отмечается, что оба подозреваемых путешествовали как вдвоем, так и поодиночке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября лидеры Франции, США, Германии, Великобритании и Канады выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию открыть всю информацию по программе «Новичок», а также указали на якобы причастность ГРУ к так называемому отравлению Скрипалей. В свою очередь МИД РФ назвал эти заявления разжиганием русофобии и отверг все обвинения в адрес России.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Авторы заявления по Солсбери не могут преодолеть свои фобии

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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