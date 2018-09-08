Экс-советника Трампа приговорили к двум неделям тюрьмы

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос был приговорен к тюремному сроку в 14 дней за дачу ложных показаний, сообщает Reuters.

Отмечается, что Пападопулос якобы дал ложные показания представителям ФБР по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Помимо двух недель заключения Пападопулосу назначили 200 часов общественных работ и штраф в $9,5 тыс. Также он будет еще год находиться на обязательном наблюдении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября бывший советник Трампа Джорд Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний сотрудникам ФБР по делу о якобы вмешательстве России в выборный процесс. По его словам, он дал ложные показания вскоре после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года.

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