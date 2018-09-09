В Новосибирской области стартовали выборы губернатора

Новосибирск, , 04:01 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 9 сентября 2018 года, проходят выборы губернатора.

В 08:00 по местному времени открылись 2 002 избирательных участка на 1 686 объектах. Системой видеонаблюдения оборудовано 866 помещений для голосования и 44 территориальных избирательных комиссии (74% избирательных участков региона).

В шести районах Новосибирска и в городе Обь на выборах будут применены 354 современных комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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Для выборов было изготовлено 2 млн 134 тыс. бюллетеней. Общее количество избирателей, согласно данным данным избиркома на 1 июля 2018 года, составляет 2 млн 133 тысячи человек. Количество задействованных на выборах избирательных комиссий — 2 002 (16 из них — в местах временного пребывания), членов участковых комиссий — более 15,5 тысяч.

Напомним, что на пост главы Новосибирской области претендуют четыре человека Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Георгий Михайлов («Народный Альянс»), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Андрей Травников («Единая Россия»).

Также в единый день голосования в Новосибирской области выберут парламентариев советов депутатов в 19 районах и двух городах — Искитиме и Оби.