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Выданный Грузией в США российский гражданин заявил о своей невиновности

Политика

Российскому гражданину угрожает заключение сроком до 92 лет

Вашингтон, 8 сентября 2018, 02:26 — REGNUM  Гражданин России Андрей Тюрин, которого Грузия экстрадировала в США в связи с обвинениями в киберпреступлении, на суде в Нью-Йорке заявил о своей невиновности, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Тюрину были предъявлены обвинения во взломе компьютерных систем, в том числе финансовых структур. Российскому гражданину угрожает заключение сроком до 92 лет, из которых 30 лет грозят лишь за якобы преступный сговор с целью хакерских атак.

Расследованием этого дела занималась Секретная служба США и ФБР. Они считают, что гражданин России якобы участвовал в одной из самых масштабных краж конфиденциальных данных финансовых структур США.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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