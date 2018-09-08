Выданный Грузией в США российский гражданин заявил о своей невиновности

Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Гражданин России Андрей Тюрин, которого Грузия экстрадировала в США в связи с обвинениями в киберпреступлении, на суде в Нью-Йорке заявил о своей невиновности, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Тюрину были предъявлены обвинения во взломе компьютерных систем, в том числе финансовых структур. Российскому гражданину угрожает заключение сроком до 92 лет, из которых 30 лет грозят лишь за якобы преступный сговор с целью хакерских атак.

Расследованием этого дела занималась Секретная служба США и ФБР. Они считают, что гражданин России якобы участвовал в одной из самых масштабных краж конфиденциальных данных финансовых структур США.