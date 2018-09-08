Президент Сербии отказал главе Косово в переговорах

Брюссель, , 02:19 — REGNUM Сербский президент Александр Вучич отказался встречаться с лидером Косово Хашимом Тачи, сообщил журналистам Марко Джурич, представитель правительства Сербии.

О своем решении он объявил главе европейской дипломатии Федерике Могерини. По словам Джурича, Вучич не согласен ни на какой вариант личных переговоров с косовским лидером.

Отметим, что Могерини также беседовала с Тачи.

Напомним, 7 сентября должны были состояться сербско-косовские переговоры в Брюсселе. Одной из болевых точек в отношениях между Белградом и Приштиной является территориальный вопрос.

В августе Вучич инициировал процесс разграничения территорий Сербии и фактически бывшего сербского региона Косово. Белград требует, чтобы населенные сербами территории официально были закреплены за Сербией. Косово сербские власти готовы отдать территорию с преимущественно албанским населением.

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