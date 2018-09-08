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На Украине возмутились телепередачей про отдых в русском Крыму

Политика

Украина недовольна, а британскому журналисту понравилось

На Украине возмутились телепередачей про отдых в русском Крыму
Горячий песок

Киев, 8 сентября 2018, 01:52 — REGNUM  Киев возмущен сюжетом про отдых в русском Крыму в телепередаче на телеканале BBC, заявила первый заместитель министра по информационной политике Украины Эмине Джапарова в своем Facebook.

Сюжет вышел в телепередаче «Путешествие Саймона Рива», в которой рассказывалось о прекрасных санаториях в Крыму и о заботе российского Миндзрава о здоровье своих граждан.

«Журналист говорит о «присоединении», а не об оккупации, «радуется» нынешней действительности и осуждает Украину», — заявила Джапарова.

По ее словам, Россия специально использует известных личностей, чтобы «зафиксировать» статус Крыма в глазах мировой общественности. Сотрудники украинского министерства намерены передать в руководство телекомпании письмо с жалобой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в эфире телеканала «Прямой» замминистра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев собирается вводить уголовную ответственность за «незаконное пересечение государственной границы». Таким образом въезд в Крым в обход украинских границ будет наказываться уголовно.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина вводит ответственность за въезд в Крым и Донбасс через Россию

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