Пентагон уже «ответил» России в Сирии – CNN

Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Американская сторона уже ответила России на ее предупреждения по Сирии, передает CNN.

Телекомпания протранслировала позицию Пентагона, сообщив, что в Сирии уже дается ответ на предупреждения России об ответе на потенциальную ракетную атаку американской коалиции. Этим ответом являются военные учения так называемой антитеррористической коалиции.

Учения проводятся, как поясняют в Пентагоне, с целью показать России степень боеготовности войск коалиции. Маневры рассчитаны на несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CNN от имени Пентагона заявил, что Россия два раза на этой неделе предупредила Вашингтон об ответе, который последует после атаки коалиции на сирийские объекты. При этом Пентагон призывает Россию «не бросать вызов».

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