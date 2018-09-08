МИД РФ: Авторы заявления по Солсбери не могут преодолеть свои фобии

Москва, , 01:34 — REGNUM Антироссийское заявление пяти стран — Великобритании, Германии, Канады, США и Франции — по так называемому отравлению Скрипалей свидетельствует о неспособности стран преодолеть свои фобии, говорится в официальном заявлении МИД России.

«Подхватили ложь, прикрытую оговоркой «почти наверняка» («almost certainly»), что является очередной вариацией пресловутого британского «весьма вероятно» («highly likely»), и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло с использованием в Великобритании отравляющих веществ», — заявляет МИД.

Дипломаты также отметили, что Россия неоднократно предлагала свою помощь в расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери, однако британская сторона до сих пор отказывается пойти на сотрудничество. Этот отказ свидетельствует о том, что никаких фактов в подкрепление своей версии о якобы причастности России к этим инцидентам Лондон так и не нашел.

«Все обвинения против нас полностью сфабрикованы», — подчеркивают в дипведомстве.

При этом, как отмечает МИД, некоторые западные политики стараются создать из России образ врага и разжечь русофобские настроения в своих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября главы Франции, Германии, США, Канады и Великобритании опубликовали совместное заявление по так называемому отравлению Скрипалей. В заявлении лидеры стран призвали Россию раскрыть все данные по программе боевого отравляющего вещества «Новичок», а также указали, что подозреваемые якобы являются сотрудниками «военной разведки России».

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