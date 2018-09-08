Суббота, 8 Сентября 2018 года
02:01:01 МСК

«Не боюсь ни яиц, ни чего-то ещё». Глава Сербии анонсировал визит в Косово

Политика

Вучич едет на озеро Газиводе

Белград, 8 сентября 2018, 01:24 — REGNUM  Поездка в Косово сербского президента Александра Вучича начнется 8 сентября, несмотря на угрозы со стороны местных властей, передает Life.

Анонсируя свой визит в Косово, глава Сербии заявил, что поедет в экологический центр на озере Газиводе.

«Я не боюсь ни яиц или чего-то ещё, это моя обязанность бороться за наших людей, решать проблемы», — отметил Вучич.

Напомним, косовские власти запретили сербским представителям посещение ГЭС «Газиводе» и ряда других объектов, в том числе муниципалитета Зубин-Поток, в котором в основном живут сербы.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция поддерживает желание Сербии и Косово о пересмотре границ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Косово
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить