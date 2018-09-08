Обама обвинил Трампа в эксплуатации чаяний американцев

Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп наживается на чаяниях простых американцев, заявил экс-президент Барак Обама в своей речи в университете Иллинойса, сообщает CNN.

«Все это началось не с Дональда Трампа, он лишь следствие, а не причина. Он просто набирает политические очки на недовольстве, которые вызывали политики на протяжении долгих лет. Страх, гнев — это все укоренено в нашем прошлом, но также порождено серьезными потрясениями, которые произошли за краткое время», — заявил он.

Также Обама раскритиковал действия Республиканской партии в Конгрессе США, заявив, что их представители страдают паранойей.

«Что случилось с Республиканской партией? Их главной темой всегда была борьба с коммунизмом, а сейчас они пресмыкаются перед бывшим главой КГБ, активно блокируя законодательство, защищающее наши выборы от вмешательства России. Что случилось?» — задает вопросы экс-президент.

В итоге Обама призвал своих слушателей не голосовать на грядущих промежуточных выборах в Конгресс США за республиканцев. И подчеркнул, что избирателям не стоит игнорировать выборы.

На речь экс-президента Дональд Трамп ответил шуткой:

«Да, я смотрел эту речь, но уснул. Под нее хорошо засыпать».

Напомним, 6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. В результате этих выборов должна полностью переизбраться нижняя палата, а также 33% сенаторов.

В конце августа президент США Дональд Трамп предостерег своих сторонников по Республиканской партии от поражения на выборах, заявив, что демократы могут отменить все республиканские инициативы, реализующиеся на протяжении последних лет.

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