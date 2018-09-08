Катарский СПГ для Германии

Берлин, , 00:51 — REGNUM Qatar Petroleum ведет переговоры с Uniper и RWE о сотрудничестве в рамках проекта по строительству первого регазификационного терминала сжиженного природного газа в Германии. Об этом сообщил исполнительный директор Qatar Petroleum С. аль-Кааби. Обсуждаются две модели участия Qatar Petroleum в сооружении СПГ-терминала:

— заключить договор на часть мощности терминала и таким образом получить возможности поставки СПГ,

— стать акционером предприятия, которое займется строительством и эксплуатацией СПГ-терминала.

«Строители должны обдумать, чего они хотят, а мы должны решить, что для нас будет лучшим вариантом» — отметил С. аль-Кааби. Также С. аль-Кааби обрисовал перспективы СПГ в Германии в целом. «Диверсификация энергопоставок очень важна для такой страны, как Германия. Германии нужно очень много природного газа, а именно — российского газа из трубопровода и газа из других источников. Конкуренции между Катаром и Россией мы не видим».

А вот по поводу более чем вероятной конкуренции катарского СПГ с СПГ из США С. аль-Кааби пояснений не дал. Вопрос очень важный, поскольку США планируют нарастить производство СПГ и прилагают максимальные усилия для подготовки рынков сбыта.

В ходе переговоров в июне 2018 г президент США Д. Трамп добился от главы Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера заверения о том, что страны Европы планируют увеличить закупки СПГ из США, для чего в Европе будет построено от 9 до 11 регазификационных терминалов.

Несмотря на возможное столкновение интересов с США, Катар не намерен так просто уступить статус лидера на рынке СПГ. К 2023−2024 г Катар планирует расширить мощности по сжижению газа примерно на 1/3, что позволит стране вывести производство на уровень в 100−108 млн. т СПГ в год.

В отличие от общих слов главы Еврокомиссии, в данном случае мы видим начало реального сотрудничества двух газовых компаний по совершенно конкретному проекту. Напомним, что Еврокомиссия не является непосредственным участником экономической деятельности и не имеет никаких юридических механизмов для того, чтобы вынудить газовые компании участвовать в проектах, не соответствующих их интересам. В отличие от теоретических поставок СПГ из США, поставки из Катара в Европу идут уже много лет, при этом газовый монополист Катара прекрасно понимает, что конкурировать с трубопроводным российским газом он не сможет ни при каких обстоятельствах.