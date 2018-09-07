В Ростове-на-Дону вынесут приговор бывшему депутату Госдумы

Ростов-на-Дону, , 23:51 — REGNUM Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил дату заседания, на котором должен быть оглашён приговор бывшему депутату Государственной думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, решение будет вынесено 12 сентября в 10:00 мск.

«Судья Юрий Кравченко продлил нахождение в совещательной комнате по уголовному делу в отношении Владимира Б., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 ч. 2 УК РФ; ст. 318 ч. 2 УК РФ», — уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский политик обвиняется в применении силы против сотрудника полиции. Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2011 года экс-депутат ГД организовал несогласованный митинг в Ростове-на-Дону численностью более 100 человек. Стражи порядка потребовали прекратить митинг, но получили отказ от организаторов, в том числе от Владимира Б. Когда полицейские попытались отключить звукоусиливающую аппаратуру, участники митинга, включая экс-депутата, устроили с ними драку. Потерпевшими по уголовному делу были признаны два сотрудника полиции.

Бывший народный избранник на заседания суда по уголовному делу не являлся. Позже он был объявлен в розыск, а уголовное дело — приостановлено. Спустя два года расследование было возобновлено,