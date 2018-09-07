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МИД Украины призвал Запад к новым санкциям против РФ из-за выборов в ДНР

Политика

Выборы в ДНР, а виновата все равно Россия

Киев, 7 сентября 2018, 23:52 — REGNUM  Министерство иностранных дел призвало «партнеров» Украины ужесточить антироссийские санкции из-за намерения ДНР провести внеочередные выборы. Заявление опубликовано 7 сентября на официальном сайте ведомства.

«Призываем международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Со своей стороны, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации в Донбассе на основе Минских договоренностей», — сказано в сообщении.

Напомним, 31 августа в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Внеочередные выборы главы республики запланированы на 11 ноября 2018 года.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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