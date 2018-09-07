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Посол США: Мы будем «разочарованы», если хуситы не прибудут в Женеву

Политика

На международные переговоры по Йемену пока прибыли только участники «правительственной коалиции»

Берн, 7 сентября 2018, 23:47 — REGNUM  Посол США в Йемене Мэтью Туллер заявил, что участники переговоров «будут разочарованы», если йеменские хуситы не прибудут в Женеву, 7 сентября передает агентство Reuters.

«Если здесь не будет делегации (хуситов), то это не означает провала, и это не означает, что мы перестанем делать то, что делаем… Но если они не прибудут, то мы все будем разочарованы», — заявил Туллер журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент на переговорах по Йемену в Женеве присутствуют представители ООН и «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией.

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