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Хуситы требуют гарантий ООН для начала переговоров

Политика

Переговоры по Йемену проходят без участия хуситов

Хуситы требуют гарантий ООН для начала переговоров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 7 сентября 2018, 23:24 — REGNUM  Йеменские хуситы потребовали от ООН гарантий безопасности для рейса из Омана, на котором должна была прибыть их делегация в Женеву, 7 сентября передает агентство Reuters.

«У Организации Объединенных Наций есть выбор: она должна доказать, что не поддерживает нарушения международного и гуманитарного права … непозволение самолету из Омана принимать делегацию и раненых является вопиющим нарушением», — заявил лидер хуситов Мохамед Али аль-Хуси.

В настоящий момент переговоры по Йемену проходят без участия хуситов, под контролем которых находится большая часть страны, — на встрече в Женеве пока присутствуют только представители «правительственной коалиции» и ООН.

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