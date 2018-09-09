В Ростовской области начались выборы в региональный парламент

Ростов-на-Дону, , 08:02 — REGNUM Выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва проходят сегодня, в единый день голосования, 9 сентября. В 8:00 во всех муниципальных образованиях региона открылись все избирательные участки, к работе приступили 2608 участковых избирательных комиссий. В списке избирателей (согласно данным на 1 июля 2018 года) — 3 млн 204 тыс. 314 человек, сообщает ИА REGNUM.

На 60 мандатов в региональном парламенте претендуют 667 кандидатов. 536 кандидатов зарегистрированы по спискам партий — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Народный альянс», «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров России». 131 кандидат зарегистрирован для участия в выборах по одномандатным округам. 11 самовыдвиженцев и 120 кандидатов от региональных отделений политических партий (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Партии роста»).

Кроме того, 9 сентября в 12 городах и районах будут избраны депутаты местных парламентов.

Всего на Дону в единый день голосования будут работать более 26 тыс. организаторов выборов. Избирательные участки открыты до 20:00 мск.

Напомним, выборы в региональный парламент пятого созыва состоялись осенью 2013 года. Явка избирателей тогда превысила 37%.