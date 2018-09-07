ArmLur: Россия добивается согласия Еревана на присутствие Баку в ОДКБ

Ереван, , 22:34 — REGNUM О нынешнем состоянии армяно-российских отношений сформировалось два мнения: согласно первому — они крайне напряжены, а второму — что существующие проблемы решаемы, пишет ArmLur, комментируя предстоящую встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Издание отмечает, что прежние власти, в том числе бывший президент Роберт Кочарян, не упускают случая, чтобы подчеркнуть, что нынешняя власть очень не осторожна в отношениях с Россией.

«Р. Кочарян даже прямо противопоставил армяно-российские отношения сотрудничеству Армения-НАТО, подчеркнув, что Армения не должна участвовать в саммитах НАТО на высоком уровне. Факт, что Кочарян никогда не беспокоился, когда Серж Саргсян участвовал в саммитах НАТО — говорит сам за себя», — отмечается в статье.

По мнению авторов статьи, поздравление с днем рождения Роберта Кочаряна Владимиром Путиным, неофициальная информация об отказе России в выдаче экс-министра обороны Микаэла Арутюняна (об проходят по делу «1 марта» — ред), заявления главы МИД России об обеспокоенности Москвы ситуацией в Армении — действия, которые можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела страны. «Вполне вероятно, что попытки вмешательства во внутренние дела Армении нацелены на то, чтобы «убедить» власти страны согласиться на присутствие Азербайджана в ОДКБ… Известное заявление Никола Пашиняна о том, что партнеры Армении должны адаптироваться к новой ситуации в республике легло в основу внешней политик Армении. Но такую поведенческую роскошь могут себе позволить сверхдержавы, а для Армении это исключено. Надо не ждать, пока партнеры адаптируются, а объяснять и находится с ними в постоянном диалоге, раз и навсегда отказавшись от практики ставить перед фактом. Российские власти в таких вопросах вовсе не деликатны, в любой момент готовы испортить отношения искушением демонстрации силы», — говорится в статье.