Суббота, 8 Сентября 2018 года
00:20:01 МСК

Трамп инициировал расследование против The New York Times

Политика

«Это вопрос национальной безопасности»

Трамп инициировал расследование против The New York Times
Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

Вашингтон, 7 сентября 2018, 22:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп потребовал провести расследование в отношении оскорбившей его «анонимной» публикации, 7 сентября передает агентство Reuters.

«Я действительно считаю, что это вопрос национальной безопасности», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.

По словам Трампа, генеральный прокурор США Джефф Сешнс «должен найти, кто является автором этой статьи».

Читайте также: WikiLeaks «вычислила» автора статьи о саботаже решений Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить