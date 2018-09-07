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Женщины-англофоны Камеруна требуют остановить войну

Политика

«Грязная война» привела к бегству за пределы Камеруна 200 тыс. человек

Баменде, Камерун, 7 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  Сотни женщин вышли на акцию протеста в городе Баменде на западе Камеруна — собравшиеся на митинг требуют прекратить войну между правительством и сепаратистами-англофонами, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Протестующие женщины называют происходящее в провинции «грязной войной» и требуют немедленного диалога между сепаратистами и военными.

Конфликт в англофонных провинциях Камеруна, центром которых является Баменде, уже привел к появлению 200 тыс. беженцев и сотням жертв среди мирного населения.

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