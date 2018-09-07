Звёздные войны: Франция обвиняет Россию в нападении на спутник

Париж, , 22:13 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в нападении на французский спутник, 7 сентября передает агентство Associated Press.

По словам Парли, «маленькие «Звездные войны» произошли год назад» — российский спутник «приблизился, слишком близко» и совершил «недружественный акт» в отношении французского спутника. В ответ были предприняты «необходимые меры».

Минобороны Франции считает, что целью российского спутника было подслушивание зашифрованных военных сообщений.

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