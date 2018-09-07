«Азг»: Россия ждет от Армении не слов, а действий

Ереван, , 21:42 — REGNUM Борьба Запада с Востоком, ныне проявляющаяся в напряженных отношениях США-Россия в очередной раз ставят Армению перед выбором, пишет газета «Азг».

«Образно говоря, Москва слезам не верит. Премьер Никол Пашинян многократно говорил, что Армения не сделает ни шагу против какой-либо из сторон. Но эти слова не кажутся убедительными для нашего северного союзника, который ждет действий… Россия видит в развернувшихся против бывшего президента Роберта Кочаряна и его сторонников действиях отклонение Армении от традиционной пророссийской политики… Завтра в Москве Никола Пашиняна ожидает очень важная, судьбоносная встреча (с президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM ). Хватит ли ему реалистичности, гибкости, чтобы вывести нашу страну из этой ситуации, когда необходимо сделать выбор. Подождем его действий, а не слов. А до этого будет лучше, если и он перелистает страницы нашей двухтысячелетней истории», — говорится в статье.