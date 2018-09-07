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«Азг»: Россия ждет от Армении не слов, а действий

Политика

Россия видит отклонение Армении от традиционной пророссийской политики

«Азг»: Россия ждет от Армении не слов, а действий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никол Пашинян

Ереван, 7 сентября 2018, 21:42 — REGNUM  Борьба Запада с Востоком, ныне проявляющаяся в напряженных отношениях США-Россия в очередной раз ставят Армению перед выбором, пишет газета «Азг».

«Образно говоря, Москва слезам не верит. Премьер Никол Пашинян многократно говорил, что Армения не сделает ни шагу против какой-либо из сторон. Но эти слова не кажутся убедительными для нашего северного союзника, который ждет действий… Россия видит в развернувшихся против бывшего президента Роберта Кочаряна и его сторонников действиях отклонение Армении от традиционной пророссийской политики… Завтра в Москве Никола Пашиняна ожидает очень важная, судьбоносная встреча (с президентом России Владимиром ПутинымИА REGNUM ). Хватит ли ему реалистичности, гибкости, чтобы вывести нашу страну из этой ситуации, когда необходимо сделать выбор. Подождем его действий, а не слов. А до этого будет лучше, если и он перелистает страницы нашей двухтысячелетней истории», — говорится в статье.

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Армяно-российские отношения
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