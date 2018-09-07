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Пятница в Газе: убит подросток, десятки раненых

Политика

Традиционные пятничные протесты на границе Израиля и сектора Газа снова закончились гибелью людей

Газа, Палестина, 7 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  Очередные беспорядки на границе сектора Газа и Израиля закончились гибелью 17-летнего подростка и ранениями десятков других протестующих палестинцев, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения Палестины, также 7 сентября скончался от ран еще один участник протестов, получивший ранения на границе Газы и Израиля две недели назад.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта число погибших от пуль израильских военных на границе с Газой составило 127 человек, тысячи протестующих получили ранения. Со стороны Израиля от пули палестинского снайпера погиб один солдат.

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