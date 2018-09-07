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Макрон и Меркель приступили к переговорам в Марселе

Политика

Стороны «разделяют общий подход» по Brexit и миграции

Макрон и Меркель приступили к переговорам в Марселе
Иллюстрация: Bundeskanzlerin.de
Макрон и Меркель

Марсель, Франция, 7 сентября 2018, 21:26 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель приступили к двусторонним переговорам вофранцузском Марселе, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Темами переговоров являются двусторонние отношения, а также наиболее важные вопросы ЕС, в том числе Brexit и миграционный кризис.

Согласно заявлению Меркель, «Франция и Германия разделяют общий подход» по большинству критических вопросов для Евросоюза.

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