Макрон и Меркель приступили к переговорам в Марселе

Марсель, Франция, , 21:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель приступили к двусторонним переговорам вофранцузском Марселе, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Темами переговоров являются двусторонние отношения, а также наиболее важные вопросы ЕС, в том числе Brexit и миграционный кризис.

Согласно заявлению Меркель, «Франция и Германия разделяют общий подход» по большинству критических вопросов для Евросоюза.

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