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На Украине отключили ещё один российский телеканал

Политика

Канал систематически «нарушал» украинское законодательство

Киев, 7 сентября 2018, 21:25 — REGNUM  Украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на полгода запретил трансляцию российского телеканал RTVI, сообщили 7 сентября в пресс-службе ведомства.

Канал обвиняют в демонстрации

«фильмов, которые содержат популяризацию или пропаганду органов «страны-агрессора», а также фильмов, произведённых физическими и юридическими лицами «страны агрессора», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что о своем решении уведомят британский регуляторный орган в сфере телерадиовещания, поскольку RTVI имеет британскую юрисдикцию.

Напомним, согласно украинскому постмайданному «законодательству», в стране запрещены все российские фильмы, снятые после 2014 года включительно.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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