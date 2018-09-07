На Украине отключили ещё один российский телеканал

Киев, , 21:25 — REGNUM Украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на полгода запретил трансляцию российского телеканал RTVI, сообщили 7 сентября в пресс-службе ведомства.

Канал обвиняют в демонстрации

«фильмов, которые содержат популяризацию или пропаганду органов «страны-агрессора», а также фильмов, произведённых физическими и юридическими лицами «страны агрессора», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что о своем решении уведомят британский регуляторный орган в сфере телерадиовещания, поскольку RTVI имеет британскую юрисдикцию.

Напомним, согласно украинскому постмайданному «законодательству», в стране запрещены все российские фильмы, снятые после 2014 года включительно.

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