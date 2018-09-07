Финалистам конкурса «Команда Удмуртии» предложили работу в регионе

Ижевск, , 20:34 — REGNUM В Удмуртии определили 30 победителей конкурса «Команда Удмуртии». Глава республики Александр Бречалов вручил победителям книги Джима Коллинза «От хорошего к великому» и сертификаты на обучение по программе «Современные технологии управления», сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Всего на конкурс были поданы 562 заявки. Участники смогли не только пройти отбор, но и сделали конкретные проекты на действующих предприятиях и организациях республики. В их числе: «Создание модели Единой информационной системы «Моя карьера!»; программа по привлечению болельщиков и увеличению среднего количества проданных билетов на матчах ХК «Ижсталь»; разработка нового товарного направления; проект #ПоделисьУдмуртией; «Проектный офис Удмуртии», «Ярмарка социальных франшиз».

«Мы заинтересованы в усилении команды. Уверен, что с вами мы будем работать и дальше, для каждого будет подготовлено предложение. Добро пожаловать в Команду Удмуртии», — приветствовал победителей Бречалов.

Сегодня же пятерым финалистам конкурса уже поступили конкретные предложения о работе в проекте «Удмуртия — территория спорта»; в Торговом доме «Сделано в Удмуртии»; в Корпорации развития Удмуртии; а также в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, основная часть участников конкурса — жители Ижевска. Также в отборе приняли участие жители Саратова, Пскова, Оренбурга и Москвы. Участники конкурса — люди разнообразных профессий: госслужащие, преподаватели, представители различных предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели.

Претенденты трудились над проектами в составе команд в течение двух месяцев. Теперь победители пройдут переподготовку по направлению «Современные технологии управления» и будут зачислены в республиканский кадровый резерв.