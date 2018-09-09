Жители столицы Адыгеи выбирают депутатов горсовета

Майкоп, , 08:09 — REGNUM Выборы депутатов городского совета четвертого созыва стартовали 9 сентября в столице Адыгеи городе Майкопе. В 08:00 открылись все 72 избирательных участка.

По данным ТИК Майкопа, в городском округе зарегистрировано 129 тысяч 539 избирателей. Из 72 избирательных участков на 39 установлены КОИБы.

В общей сложности на места в Совете народных депутатов Майкопа четвертого созыва претендуют 200 кандидатов. 152 кандидата проходят по партийным спискам: их зарегистрировали партии ЛДПР, «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», Родина. Еще 48 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам — все также от партий. Соответственно, избирателям предстоит заполнить два бюллетеня: за партийный список и за кандидата-одномандатника по своему избирательному округу.

Сегодня же проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу №9 города Майкопа — за этот мандат борются три кандидата, а также еще 11 муниципальных выборов.

Добавим, что на выборах депутатов горсобрания Майкопа третьего созыва в сентябре 2013 года явка составила менее 19%.