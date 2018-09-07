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«Лукойл» заинтересован в работниках предпенсионного возраста

Политика

В первую очередь, как в наставниках

«Лукойл» заинтересован в работниках предпенсионного возраста
Иллюстрация: Lukoil.ru
Центральный офис ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве

Москва, 7 сентября 2018, 20:17 — REGNUM  Глава «Лукойла» Вагит Алекперов считает, что планируемые изменения в пенсионном законодательстве позволит людям пенсионного и предпенсионного возраста активнее участвовать в передаче своего опыта. Он также заявил, что компания заинтересована в привлечении на работу людей этой категории в качестве наставников.

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«У нас нет и никогда не было проблемы опережающей отправки людей на пенсию. У нас люди работают достаточно долго — до тех пор, пока они сами не почувствуют, что им пора на пенсию, то есть их никто не подталкивает. Решение по увеличению пенсионного возраста с сохранением гарантий, особенно гарантий северянам, это очень важно, потому что люди будут более активно участвовать в процессах, особенно наставничества, активной передачи своего жизненного опыта», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы принимаем постоянно людей на работу. У нас нет сокращения кадров, водим большое количество объектов, и для нас передача опыта, работа людей, обладающих этим опытом — как правило, это люди взрослые, ‑ и молодежи это основа нашего развития», — добавил Вагит Алекперов.

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Пенсионная реформа
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