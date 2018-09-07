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Глава программного офиса ОБСЕ покидает Таджикистан

Политика

Её дипломатическая миссия завершена

Душанбе, 7 сентября 2018, 20:09 — REGNUM  Глава министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин (ранее — Аслов) провел 6 сентября встречу с главой программного офиса ОБСЕ в Душанбе Туулой Юрьёлья по случаю окончания ее дипломатической миссии, сообщает сегодня, 7 сентября, государственное информационное агентство «Ховар».

Как отметили в МИД, глава внешнеполитического ведомства поблагодарил Юрьёлья за ее работу в деле укрепления двустороннего сотрудничества и добавил, что надеется на продолжение сотрудничества «на том же уровне» с ее приемником.

Стоит отметить, что на период работы Туулы Юрьёлья пришлось обострение отношений таджикского руководства и представляемой ею организации. В частности, в сентябре 2016 года делегация правительства Таджикистана демонстративно покинула заседание БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве из-за присутствия на нем около 20 сторонников оппозиционных организаций, чья деятельность на родине признана незаконной. После этого глава МИД Сироджиддин Аслов (теперь Мухриддин) обвинил ОБСЕ в проведении политики двойных стандартов, а в Душанбе прошел ряд акций протеста.

В июле 2017 года был понижен статус представительства организации до Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, что предусматривает закрытие офисов в пяти городах страны. В сентябре 2017 года Таджикистан отказался от участия в ежегодном совещании Бюро по правам человека ОБСЕ «О выполнении мер в области человеческого измерения».

В 2018 году это ежегодное мероприятие состоится 9−11 сентября, и на этот раз для участия в нем делегация Таджикистана все же отправится в Варшаву. Однако сегодня в Душанбе прошла акция протеста против участия в совещании БДИПЧ/ОБСЕ оппозиционных групп, признанных в Таджикистане террористическими.

После окончания акции Юрьёлья распространила заявление, в котором сообщила, что Организация намерена и далее предоставлять площадку всем, кто не включен в международный террористический список.

Читайте ранее в этом сюжете: В Душанбе прошла акция протеста у представительства ОБСЕ

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Политическая жизнь Таджикистана
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