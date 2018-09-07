Меркель обещает помочь Катару примириться с соседями

Берлин, , 19:48 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала эмиру Катара Тамиму бин Хамаду аль-Тани помочь в разрешении конфликта с соседями по Персидскому заливу, 7 сентября передает агентство Associated Press.

«Германия не является участницей конфликта, но мы поддерживаем все конструктивные попытки прекратить спор», — заявила госпожа Меркель на переговорах в рамках открытия бизнес-форума Катар — Германия в Берлине.

Напомним, Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе разорвали экономические и дипломатические отношения с Катаром летом 2017 года.

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