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Украина: политика ДНР решается в России, а не в Донецке

Политика

Временно исполняющим обязанности главы ДНР до новых выборов назначен Денис Пушилин

Киев, 7 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  На Украине активно обсуждают новости о назначении нового главы ДНР.

Так, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ему все равного, кого «Кремль назначит на должность главы ДНР».

«Все решается в Кремле, а не в Донецке», — отметил Тука 7 сентября на своей странице в «Фейсбуке».

При этом главред издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука заявил о начале в ДНР «парада присяг от мэров».

«В Донецке — парад присяг от «мэров» по ТВ на верность Пушилину… — генпрокурор ДНР признал назначение Трапезникова (замглавы ДНР Дмитрий Трапезников — ИА REGNUM ) «незаконным» и призвал «народный совет» избрать нового главу», — написал Мацука в «Фейсбуке».

Напомним, 7 сентября Народный совет ДНР принял решение назначить временно исполняющим обязанности главы республики Дениса Пушилина. При этом он сохраняет свой пост главы Народного совета. 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Исполняющим обязанности главы ДНР стал бывший замглавы ДНР Дмитрий Трапезников. Сегодня, 7 сентября, его отправили в отставку.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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