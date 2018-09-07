Украина обвинила Россию в попытке выйти из Минских соглашений

Киев, , 18:48 — REGNUM «Назначение выборов в ДНР и ЛНР говорит о том, что Кремль готовится к очередной эскалации войны на Донбассе». Об этом 7 сентября написала на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

«Напомню, что именно решение о проведении псевдовыборов на оккупированном Донбассе в ноябре 2014, принятое в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования, привело к серьезному обострению ситуации на фронте, эскалации конфликта, тысячам убийств украинцев-гражданских и военных, новым жертвам, трагедии ДАП и под Дебальцево. Тогда Москва сделала ставку на эскалацию. Ситуация повторяется», — считает Геращенко.

Она сообщила, что решение о проведении выборов в Донецке и Луганске принял Кремль.

«Еще пару недель назад «республики» отменили решение о «выборы», а сегодня заявили о «назначении выборов на 11 ноября». Нет сомнений, что решение принято в Кремле, что это сценарий дискредитации, постановки на паузу… нормандского формата (о чем, собственно, уже заявил российский министр Лавров), минского процесса. Провокационные заявления и сценарии имеют и еще одну цель — это значительно усложняет дискуссию в ВР о возможности пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления. РФ была уверена, что мы не пролонгируем этот закон, и осенью планировала использовать это для снятия санкций», — считает Геращенко.

Кроме того, «о вреде выборов в ДНР и ЛНР для переговорного процесса в Минске» заявил второй президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на Минском процессе. Это постановление не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в Минском процессе», — сказал Кучма.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Народные советы ДНР и ЛНР назначили выборы глав республик и депутатов Народных советов на 11 ноября 2018 года. Кроме того, депутаты ДНР назначили председателя Народного совета ДНР, представителя ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Накануне генпрокуратура Донецка заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы ДНР было незаконным.