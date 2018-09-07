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Правительства России и Узбекистана подписали соглашение о строительстве АЭС

Политика

Подписание документа состоялось по итогам заседания межправительственной комиссии

Москва, 7 сентября 2018, 18:54 — REGNUM  Председатели правительства Узбекистана и России Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике АЭС, сообщает 7 сентября издание «Подробно.uz».

Подписание документа состоялось после заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Медведев отметил, что строительство АЭС является наиболее значимым проектом между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано 29 декабря 2017 года.

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Российско-узбекистанские отношения
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